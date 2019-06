Torino, Mazzarri valuterà Zaccagno: lui spera nel salto di qualità

Il Torino sta pensando molto, in questo periodo, a risolvere situazioni particolari, soprattutto riguardo quei giocatori che tornano dai rispettivi prestiti e sui quali bisogna fare delle riflessioni. Uno di questi è sicuramente Andrea Zaccagno, portiere granata che più volte – a livello giovanile e Nazionale – ha dimostrato di avere grandi qualità che, se coltivate, potrebbero renderlo un portiere di grande caratura. Il suo futuro, al momento, non è ancora definito, perché il giovane estremo difensore ha più opzioni per la prossima stagione.

VIBONESE – Zaccagno arriva da una buona mezza stagione con la Vibonese, squadra che gli ha permesso di giocare con continuità (11 le presenze messe a segno tra gennaio e giugno) e con la quale ha fatto una buona esperienza. Il portiere originario di Padova aveva raccolto 8 presenze anche nella prima metà di stagione, con la Pro Piacenza, club poi cancellato dal campionato di Serie C per un grave dissesto economico. Giunto alla sua terza stagione di professionismo, Zaccagno ha voglia di fare un salto di qualità ed è legato al Torino da un contratto sino al 2021.

LE OPZIONI – A questo punto, ci sono due possibilità per la prossima stagione. Il portiere verrà valutato molto probabilmente nel ritiro di Bormio, durante il quale avrà la chance di mettersi in mostra e confrontarsi con giocatori di Serie A, per valutare il suo livello: Mazzarri lo terrà sott’occhio, e una delle opzioni è proprio quella di rimanere al Toro. Il giocatore potrebbe prendere il posto di Ichazo come secondo portiere, con la possibilità anche di collezionare qualche presenza in caso di forfait di Sirigu. Nel caso in cui l’allenatore del Torino non dovesse ritenerlo ancora pronto, Zaccagno sarebbe pronto per un altro prestito, considerato anche che ha un contratto col Toro fino al 2021. A questo punto sarà interessante conoscere il destino di questo ragazzo, che sicuramente ha voglia di giocare per continuare a fare esperienza.