Calciomercato Torino, UFFICIALE: Gueye in prestito al Pontedera

Il terzino destro, già in Toscana con le formazioni Under 14 e 15, andrà a fare esperienza in Serie C

Matteo Curreri 18 luglio 2025 (modifica il 18 luglio 2025 | 18:03)

Giornata ricca di novità sul fronte mercato per i giovani del Torino, protagonisti di una serie di operazioni in uscita utili a maturare esperienza in giro per l’Italia. Ousmane Gueye, terzino destro classe 2006 di origini senegalesi, proseguirà il proprio percorso di crescita con il Pontedera, in Serie C.

Arrivato al Torino la scorsa estate dalla Primavera del Pisa, Gueye ha collezionato dieci presenze con l’Under 18 granata, prima di trasferirsi – sempre in prestito – alla Reggiana, con cui ha disputato il campionato di Primavera 2. Ora per lui si apre una nuova tappa importante: il ritorno in Toscana. Il trasferimento al Pontedera ha infatti anche un sapore speciale, dato che Gueye aveva già indossato la maglia del club toscano nelle formazioni Under 14 e Under 15.