Torino, Ilkhan e Walukiewicz acciaccati: le condizioni

Le condizioni dei giocatori

Emirhan İlkhan aveva già saltato la sessione di allenamento mattiniera, assieme a Duvan Zapata. Il motivo è da collegare ad una contusione al piede. Molto probabilmente il giocatore salterà anche la gara di domani, contro l'Ingolstadt. Per quanto riguarda il polacco, l'ex Empoli aveva preso regolarmente parte ad entrambe le sessioni. In quella pomeridiana però è caduto male sulla schiena durante la partitella, facendo preoccupare lo staff. Il difensore si è poi rialzato, ma ha preferito interrompere. Le condizioni restano da verificare in vista dell'amichevole di domani.