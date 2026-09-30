Verona, Bari, Firenze... Sono tanti i progetti legati agli stadi che, mossi anche dalla spinta di Euro 2032, stanno prendendo piede con l'obiettivo di modernizzare e/o costruire da nuovo gli impianti. E così anche Bologna non poteva essere da meno, con un altro progetto che vede protagonista Joey Saputo che ha l'obiettivo, dopo aver riportato i felsinei in Europa, di regalare un nuovo spazio multifunzionale al popolo rossoblù e non solo...

Bologna, il nuovo stadio: il progetto

"Non sarà solo un impianto destinato al calcio, ma la sua polifunzionalità lo renderà un asset unico per la città", ha spiegato l'AD del Bologna, Claudio Fenucci. Coadiuvato dal presidente di BolognaFiere, GianPiero Calzolari, come riporta Calcio e Finanza: "Il nuovo stadio deve essere un’infrastruttura utile al Bologna FC e ai suoi tifosi, ma anche un patrimonio per Bologna: un luogo vivo durante tutto l’anno, integrato con il quartiere fieristico e capace di ampliare le opportunità della città nello sport, nella musica e nei grandi eventi". Un concetto non distante da quello che

L'accordo stretto da Bologna Fc e BolognaFiere ha nei propri obiettivi la consegna per la primavera del 2031 di un impianto da 35 mila posti, ideato nell'ottica di diventare casa del calcio rossoblù ma anche sede di eventi mondani legati alla musica, alle fiere, ai congressi, etc. Nella zona di BolognaFiere sorgerà un impianto che prevede un investimento di circa 300 milioni di euro: "È un investimento importante e sarà necessaria, oltre all’impegno di BolognaFiere e di Joey Saputo, la partecipazione di investitori che condividano la stessa visione per lo sviluppo della città", ha spiegato Fenucci. In ragione della polifunzionalità, il campo sarà dotato di una copertura mobile e di un campo da gioco movimentabile, con l'obiettivo di rendere il terreno utilizzabile sempre, a prescindere dalle stagioni e dalla tipologia dell'evento. Così, Bologna e il Bologna avranno un nuovo, preziosissimo asset.