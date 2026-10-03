Lutto nel mondo del giornalismo sportivo e in particolare a Torino. È morto a 88 anni Enrico Heiman, storica firma del giornalismo piemontese e nazionale, per anni protagonista delle redazioni di Tuttosport e della Gazzetta dello Sport. Heiman è stato anche il primo direttore della Rivista Idea, dal 1988 al 1991. Conosciuto come il "Re dei titoli", aveva fatto della sintesi una vera e propria arte. Tra i colleghi è rimasto celebre il suo "Prosciugare!", richiamo a tagliare il superfluo e arrivare al cuore della notizia. Una figura riconoscibile del giornalismo torinese, ricordata per competenza, ironia e grande conoscenza del mondo del calcio.

Il cordoglio del Toro

"Il Torino Football Club si stringe intorno alla famiglia Heiman nel ricordo di Enrico Heiman, prestigiosa firma del giornalismo sportivo italiano. Professionista stimato, apprezzato titolista e brillante cronista, anche al seguito del Toro, con una lunga esperienza alla Gazzetta dello Sport e a Tuttosport. Alla famiglia, agli affetti più cari e ai tantissimi amici il cordoglio e l’abbraccio del mondo granata".