Alberto Angela ricorda il Grande Torino: “Il 4 maggio 1949 la storia del calcio si è fermata”

Ieri sera, giovedì 25 dicembre, in occasione del Natale su Rai 1 è andato in onda Stanotte a Torino, lo speciale condotto da Alberto Angela, con protagonista Torino. Il divulgatore scientifico, parlando del capoluogo piemontese e della Basilica di Superga, ha celebrato la storia del Grande Torino ricordano la storia e i record degli Invincibili: “Una delle più grandi squadre della storia del calcio si è fermata in un pomeriggio del 1949. Erano gli anni ‘40, l’Italia usciva dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale e c’era bisogno di speranza, orgoglio e nuovi simboli. E in quegli anni il Grande Torino divenne tutto questo. In campo sembravano danzare più che giocare. Il loro era un calcio moderno, più rapido e armonioso, che univa eleganza e forza. Vinceva o tutto: cinque scudetti di fila, record su record. All’epoca la nazionale era praticamente formata da giocatori del Toro: dieci undicesimi vestiva la maglia granata, quella del Grande Torino”.