Ieri sera, giovedì 25 dicembre, in occasione del Natale su Rai 1 è andato in onda Stanotte a Torino, lo speciale condotto da Alberto Angela, con protagonista Torino. Il divulgatore scientifico, parlando del capoluogo piemontese e della Basilica di Superga, ha celebrato la storia del Grande Torino ricordano la storia e i record degli Invincibili: “Una delle più grandi squadre della storia del calcio si è fermata in un pomeriggio del 1949. Erano gli anni ‘40, l’Italia usciva dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale e c’era bisogno di speranza, orgoglio e nuovi simboli. E in quegli anni il Grande Torino divenne tutto questo. In campo sembravano danzare più che giocare. Il loro era un calcio moderno, più rapido e armonioso, che univa eleganza e forza. Vinceva o tutto: cinque scudetti di fila, record su record. All’epoca la nazionale era praticamente formata da giocatori del Toro: dieci undicesimi vestiva la maglia granata, quella del Grande Torino”.
Alberto Angela ricorda il Grande Torino: “Il 4 maggio 1949 la storia del calcio si è fermata”
Poi Angela ricorda la tragedia che si consumò il 4 maggio 1949 e l’eredità che ha lasciato il Grande Torino: “Era il 4 maggio del 1949 e il Torino tornava da una trasferta in Portogallo. L’aereo, arrivato vicino Torino, non arrivó mai alla pista. In un banco di nebbia si schiantó su un terrapieno della Basilica di Superga. Nessuno si salvò, ci furono 31 morti: la squadra, giornalisti, l’equipaggio. Bisogna sempre ricordare questa tragedia. Un’intera squadra scomparve, un’intera generazione di campioni scomparve. Erano le 17 :03. Ma in quel momento non scomparve solo la squadra ma molto di più. Torino si fermò e l’Italia si fermò. In quel momento quella squadra divenne leggenda. Da quel momento ogni 4 maggio salgono sulla collina di Superga tantissime persone, non solo tifosi del Torino. Persone da tante parti del mondo e di tutte le età”. La puntata è stato un grande successo e non sono mancate le tantissime reazioni social da parte del pubblico, soprattutto da parte dei tifosi granata che hanno apprezzato molto lo spezzone dedicato al Grande Torino. Inoltre, Con 3,1 milioni di telespettatori, “Stanotte a Torino” è stato il programma più visto della serata totalizzando il 20% di share.
