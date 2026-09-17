Venerdì 25 Settembre 2026 alle ore 20, con l'apertura dei cancelli prevista per le 19, presso il campo sportivo Giorgio Ferrini di Nichelino si svolgerà una partita benefica, il cui incasso sarà poi destinato all'ANPVI di Torino (Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti). Le due contendenti della sfida saranno la Nazionale Calcio Spettacolo e la squadra delle Vecchie Glorie del Nichelino FC. L'ingresso sarà ad offerta libera partendo da una base minima di 8 euro, mentre i bambini potranno accedere gratis. In loco presenzieranno molti personaggi della musica, dello sport, della Tv, dello spettacolo e dei social. Nella locandina allegata qua sotto troverete tutte le informazioni sull'evento.