Assemblea Lega Serie A: incontro società-arbitri fissato al 23 marzo

Si è tenuta oggi un'assemblea della Lega Serie A, che ha visto affrontare diversi temi e prendere alcune decisioni, tra le quali l'acquisizione della maggioranza del Fantacalcio, la modifica del paracaduta per chi retrocederà in Serie B, che adesso potrà usare il paracadute già a fini dell'indice di liquidità, ma soprattutto è stata stabilita la data per l'incontro tra le società e gli arbitri: il 23 marzo.

"Protocollo VAR inadeguato"

Durante la conferenza il presidente di Lega Ezio Simonelli si è espresso sul tema del VAR, evidenziando come il protocollo sia inadeguato rispetto alle ammonizioni: "Già da tempo diciamo che il protocollo VAR non è adeguato, per l'impossibilità di intervenire sui cartellini gialli...questa cosa andrà in approvazione all'IFAB il 28 febbraio, e nemmeno come vorremmo noi: per me il VAR dovrebbe intervenire su tutti i gialli, non solo i secondi." Ha poi aggiunto quali saranno le richieste nei confronti degli arbitri: "Chiarire, secondo gli allenatori, quelle che sono le situazioni da fischiare, rispetto al contrasto da non fischiare".