Pubblicato dal club orobico il comunicato con l'esonero dell'allenatore campano: al suo posto arriva Sarri

Federico Marchesi

La notizia di Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta era già nell'aria da un po' di giorni ed ora è arrivata l'ufficialità. Ci si aspettava un rescissione consensuale, ma a sorpresa è arrivato l'esonero di Palladino e del suo staff. La società bergamasca ha diramato alcuni minuti fa il comunicato sui propri canali ufficiali. Dopo essere subentrato in corsa a Ivan Juric, l'allenatore campano lascia 7 mesi dopo il suo arrivo, con il raggiungimento del settimo posto e della Conference League con la Dea. Al suo posto è pronto a subentrare Maurizio Sarri, già in orbita panchina orobica da tempo, con l'annuncio che dovrebbe arrivare nella giornata di venerdì.

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Il comunicato del club bergamasco

"Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi e Andrea Berti. Atalanta BC ringrazia Raffaele Palladino e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro".

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