L’Italia si prepara a Euro 2032 e anche Bari prova a giocare la sua partita. Il San Nicola potrebbe essere interessato da un importante restyling nell’ambito del progetto da 250 milioni di euro presentato da Stadio&Co, società dell’imprenditore americano Alexander Gregory Vaughn.

Il piano per la riqualificazione degli stadi San Nicola e della Vittoria ha incassato anche la disponibilità del Renzo Piano Building Workshop a collaborare. Lo studio che ha progettato l’impianto ha definito la proposta "Una grande opportunità per l’intera città di Bari". La posizione è stata formalizzata con una lettera inviata a Vaughn dopo un incontro nella sede genovese dello studio, durante il quale l’imprenditore ha illustrato il progetto per il futuro dello stadio. Nei prossimi mesi verranno approfonditi termini e condizioni di un eventuale incarico. Si tratta di un passaggio importante per la natura dell’impianto: il San Nicola è stato infatti riconosciuto come opera di "particolare carattere artistico" ed è tutelato dalla legge sul diritto d’autore.

Il progetto prevede l’avvicinamento degli spalti al campo, interventi sugli impianti tecnici e nuove aree dedicate ad accoglienza e ospitalità, con l’obiettivo di adeguare lo stadio agli standard richiesti per Euro 2032.

Il prossimo passaggio è il 6 ottobre

Per l’operazione è previsto il coinvolgimento anche dello stadio della Vittoria, destinato a essere riqualificato e rifunzionalizzato. Il progetto di Stadio&Co passa ora al primo esame istituzionale: ilè in programma la, con Regione e Soprintendenza chiamate a esaminare la proposta. Dopo questa fase, l’iter potrà proseguire verso il Consiglio comunale. Sullo sfondo c’è la corsa a: la Figc ha già trasmesso alla Uefa i dossier di 13 città e 14 stadi, tra cui Bari con il San Nicola. La Uefa dovrà ora verificare la conformità delle candidature, prima della scelta delle cinque sedi italiane.