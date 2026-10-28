Nella giornata di ieri, 27 ottobre, è andato in scena il turno infrasettimanale di Serie B. Alle ore 20:00 a Vicenza la squadra di casa ha ospitato i canarini del Modena. La squadra di casa è dapprima passata in vantaggio grazie un autogol di Nieling, ma solo al 17' minuto Belotti ha trovato il gol del pareggio. Il gol vittoria sarà poi dell'ex Napoli Ambrosino all'89'. Questo è il gol numero 6 in questa serie BKT per il Gallo che allunga la striscia di partite consecutive. Il Modena ha vinto quattro delle ultime cinque partite e tutte hanno in comune proprio il gol di Belotti, che contro il Cesena è anche riuscito a siglare una doppietta. L'ex Toro sembra aver trovato la sua dimensione nella città emiliana e nella serie cadetta. Adesso Belotti vuole puntare sia al premio individuale da miglior marcatore del torneo, ma soprattutto vorrebbe aiutare i canarini a tornare in Serie A. Obiettivo non impossibile dato che si trovano secondi a 19 punti.