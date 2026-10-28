Dopo esser stato in vantaggio fino all'ottantesimo il Toro è caduto colpito dalla qualità del Como. I granata sono comunque usciti a testa alta tra gli applausi del proprio pubblico e di una Maratona che ha cantato per tutta la partita. Vediamo le statistiche e i dati di una partita gagliarda da parte dei ragazzi di Abate che hanno trovato il gol e poi hanno provato a difendersi.

Passaggi e possesso, i granata hanno lasciato la partita in mano al Como

In attacco, il Toro ha avuto le sue chance

Gioco aereo, dominio comasco

Sia per scelta che, soprattutto, per necessità, la qualità del Como, i granata hanno lasciato il pallino del gioco cercando di graffiare in ripartenza. Guardando i dati i lariani hanno ottenuto il, e addirittura 77% se mettiamo la lente sul secondo tempo. Gran parte di questo possesso, però, è rimasto sterile, i comaschi hanno, infatti, girato molto il pallone mettendo a referto. I ragazzi di Fabregas hanno anche avuto il merito di sbagliare davvero poco palla al piede concedendo poche ripartenze al Toro, nell'il Como ha conseguito 204 passaggi, l'88% dei tentati. Dall'altra parte i granata hanno il 51% con 30 passaggi riusciti.Come detto i granata non sono rimasti a guardare difendendosi, hanno, infatti, provato a ripartire e creare palle gol tutte le volte che ne avevano la possibilità. I tiri totali sono in favore del Como 18 a 11, ma, 5. Anche le parate sono in equlibrio, 3-4, e i granata hanno colpito una traversa contro le due del Como. I ragazzi di Abate si sono anche resi pericolosi su angolo, proprio in occasione della traversa di Simeone, e ne hanno calciati 5 contro i 6 degli ospiti. Dati che quindi dimostrano di non essere sbilanciati verso nessuna delle due parti.Un dato sorprendente dove forse non ci si aspettava un dominio di queste dimensioni da parte del Como è quello sui duelli aerei. Non è certo la prima volta che Fabregas risolve le partite con questo fondamentale e soprattutto da quando è arrivato proprio Jacobo Ramon i lariani sono diventanti un pericolo anche non palla a terra. Eppure il dominio di ieri è importante. Oltre ai due gol arrivati di testa, quello di Ramon e quello di Nico Paz anche nelle altre zone di campo il Toro ha faticato. Come riporta Sofascore il Como ha vinto. E ci dimostra una volta di più che la partita si è decisa anche in aria.