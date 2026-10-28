Il Torino esce dallo scontro con il Como con zero punti e con delle consapevolezze: quello che ieri si è visto non è sufficiente a battere una delle squadre strutturate meglio della Serie A, ma comunque il Toro è uscito dal confronto a testa alta; il cammino è tortuoso, ma la strada è quella giusta; la voglia e lo spirito ci sono.

Quando ci si imbatte in un nuovo percorso è meglio farlo in compagnia perché altrimenti il rischio è quello di perdersi. Ed ecco che al termine di Torino-Como del 27 ottobre è Ignazio Abate, leader e allenatore del gruppo, a inserire nelle storie Instagram il video pubblicato dal Torino Fc sul proprio profilo, lanciando un messaggio direttissimo sui social alla propria squadra: "Insieme". Un messaggio composta una sola parola. Un messaggio che dice tutto.