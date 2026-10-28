Chi sale e chi scende dopo la sconfitta del Torino contro il Como? I top e i flop del match

Davide Bonsignore
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Torino-Como 1-3, il postpartita: "Una sconfitta non cancella i progressi di Abate"

Top e flop

La voglia di rivalsa, di sorpresa, è quella che accomuna chi sale dopo la scottante sconfitta del Torino in casa contro il Como. A salire sono proprio i due che, dopo un inizio di stagione da protagonisti, hanno visto più o meno progressivamente ridurre il proprio apporto in quanto a minutaggio. Proprio i due che erano in ballottaggio per sostituire Mandragora. D'altro canto, chi scende manda segnali non proprio positivi...

Torino FC v AC Monza - Serie A 2026/27

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