Confermato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Torino, cosa devono sapere i tifosi granata
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Il Frosinone ha comunicato l’apertura della vendita dei biglietti per la sfida contro il Torino, in programma domenica 1 novembre alle ore 15. I tagliandi per assistere alla partita saranno acquistabili attraverso il circuito Vivaticket. Per i tifosi granata, tuttavia, restano in vigore alcune restrizioni che impediscono la trasferta a una parte del pubblico.
Il Settore Ospiti dello stadio Benito Stirpe resterà infatti chiuso in occasione della gara. Confermato inoltre il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Torino, che non potranno quindi acquistare un tagliando per assistere dal vivo alla partita. Le informazioni diffuse dal club laziale chiariscono così le modalità di accesso all’incontro, ma per i sostenitori granata residenti nel Torinese non ci sarà la possibilità di seguire la squadra dagli spalti. La sfida si giocherà domenica pomeriggio, con calcio d’inizio fissato alle 15.
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