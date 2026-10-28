Nonostante la vittoria per 1-3 da parte del Como sul Toro non sono mancate le polemiche arbitrali. L'episodio incriminato accade al 17' minuto del primo tempo, quando Da Cunha e Braganca rincorrono lo stesso pallone e il portoghese pesta involontariamente la caviglia del capitano lariano. Collu non fischia niente, l'azione va avanti e Da Cunha resta a terra, ma anche Marini al VAR non ritiene necessario un on field review per cambiare la decisione.

Fabregas: "Ci manca un rigore"

La partita di Collu

L'allenatore del Como, Cesc Fabregas,con la decisione presa da Collu e la sua squadra e lo ha fatto anche sapere ai microfoni a partita conclusa. Eppure è questa la linea arbitrale voluta dal nuovo designatore dell'AIA Orsato. L'episodio d'altronde è molto simile a quello di Torino-Monza tra Belghali e Mangas. Braganca corre sulla sua linea guardando il pallone e il pestone è del tutto involontario. Quest'anno non basta. Come abbiamo ampiamente visto in queste prime giornate quest'anno ci vuole di più per assegnare un calcio di rigore.Per il resto la partita di Collu è abbastanza tranquilla. Un metro coerente, quello di far giocare, e un solo cartellino giallo, sacrosanto a Belghali nella ripresa. Le uniche leggere proteste granata sono su una rimessa laterale sulla trequarti granata all'85' assegnata al Como che poi porterà al gol del 1-2 che deciderà il match.