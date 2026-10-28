La moviola di Torino-Como, l'episodio Bragança-Da Cunha

Francesco Di Vico
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Torino-Como 1-3, il postpartita: "Una sconfitta non cancella i progressi di Abate"

Nonostante la vittoria per 1-3 da parte del Como sul Toro non sono mancate le polemiche arbitrali. L'episodio incriminato accade al 17' minuto del primo tempo, quando Da Cunha e Braganca rincorrono lo stesso pallone e il portoghese pesta involontariamente la caviglia del capitano lariano. Collu non fischia niente, l'azione va avanti e Da Cunha resta a terra, ma anche Marini al VAR non ritiene necessario un on field review per cambiare la decisione.

Fabregas: "Ci manca un rigore"

L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, non è d'accordo con la decisione presa da Collu e la sua squadra e lo ha fatto anche sapere ai microfoni a partita conclusa. Eppure è questa la linea arbitrale voluta dal nuovo designatore dell'AIA Orsato. L'episodio d'altronde è molto simile a quello di Torino-Monza tra Belghali e Mangas. Braganca corre sulla sua linea guardando il pallone e il pestone è del tutto involontario. Quest'anno non basta. Come abbiamo ampiamente visto in queste prime giornate quest'anno ci vuole di più per assegnare un calcio di rigore.
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La partita di Collu

Per il resto la partita di Collu è abbastanza tranquilla. Un metro coerente, quello di far giocare, e un solo cartellino giallo, sacrosanto a Belghali nella ripresa. Le uniche leggere proteste granata sono su una rimessa laterale sulla trequarti granata all'85' assegnata al Como che poi porterà al gol del 1-2 che deciderà il match.

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