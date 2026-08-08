Tra fine giugno e inizio luglio le voci su un suo possibile approdo al Torino si erano fatte insistenti. Contatti avviati, prima che il ds granata Gianluca Petrachi virasse poi sugli innesti di Pietro Comuzzo ed Eray Comert. Alla fine, Ben Nelson non si è mosso dal Leicester e ora deve fare i conti con un gravissimo infortunio.

Il classe 2004 era stato individuato come potenziale braccetto di destra, ma all'occorrenza avrebbe potuto cimentarsi anche a sinistra, sapendosi adattare, su quel lato, nel ruolo di terzino della difesa a quattro. La distanza tra domanda e offerta aveva fatto svanire la possibilità di un trasferimento. Il Leicester, nonostante la caduta libera dalla Premier League alla League One, la terza serie inglese, non ha abbassato le pretese. In queste ore, invece, è arrivata la brutta notizia che riguarda il difensore.

Ben Nelson, il tecnico del Leicester: "Spiace per lui, grande risorsa per la squadra"

Nelson, infatti, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e dovrà rimanere fuori per gran parte della stagione. Un infortunio, tra l'altro, patito nell'amichevole persa dalle Foxes per 0-1 contro il Genoa, dopo aver indossato la fascia da capitano in alcune uscite estive. Ieri è stato confermato lo scenario peggiore. "Dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico la prossima settimana. Ora il nostro compito con Ben, che è un giovane eccezionale e un giocatore eccezionale, è sostenerlo, aiutarlo durante questo percorso e assicurarci che si senta parte del gruppo", ha affermato il tecnico del Leicester Russell Martin, secondo quanto riportato dal quotidiano Leicester Mercury. "Ci sono molti modi in cui può darci una mano, perché è un ragazzo intelligente. Sono davvero dispiaciuto per lui perché rappresenta una grande risorsa per questa squadra, dentro e fuori dal campo"