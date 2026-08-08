Sulle pagine di Tuttosport si legge dell'apertura del Napoli al Torino per Cajuste. "La notizia è che la società campana ha dato disponibilità a imbastire la trattativa con la formula preferita in casa Toro: quella del prestito. Certo i dirigenti dei due club dovranno ancora parlare per arrivare a un’intesa, anche perché Petrachi preferirebbe chiudere l’operazione inserendo una semplice opzione per il riscatto del cartellino del centrocampista a fine stagione, mentre il Napoli preferirebbe inserire un obbligo di riscatto condizionato (a una cifra intorno ai 6,5 milioni: questa è la valutazione fatta dallo svedese)". Una formula già adottata dal club di De Laurentiis per la cessione della scorsa stagione all'Ipswich Town.

Restando Oltremanica, il Toro e il Leeds sarebbero ai dettagli per Lucas Perri. "Prima di tutto il ritorno in Europa del Leeds, dopo la conclusione della tournée americana, poi l’ingaggio - è ufficiale dalla serata di giovedì - di James Trafford, portiere in arrivo dal Manchester City. Ed è stato il passo decisivo, quello che ha avvicinato ancora di più i granata a Lucas Perri. Adesso è questione di ore, al massimo di un paio di giorni: questo dovrebbe essere infatti il weekend della formalizzazione dell’accordo, quello che chiuderà l’operazione. In questo modo il calciatore potrà avere il via libera per volare a Torino, sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare col club, prima di essere annunciato ai tifosi". La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni. Un accordo che potrebbe essere prolungato fino al 30 giugno 2030.

Un altro tema è quello che riguarda Emirhan Ilkhan, possibile partente. "L’esplosione del giovane regista Luongo, destinato a rimanere a Torino vista la sua sorprendente ascesa, e l’acquisto per 2,5 milioni di un altro play, l’olandese Fitz-Jim, rischiano di levare altro spazio e opportunità a Ilkhan, sul prato. Tanto più con i vari Gineitis, Ilic e Anjorin ancora in rosa, nonostante siano sul mercato. Gineitis e Ilkhan hanno più estimatori, rispetto al serbo e all’inglese. E siccome sono fin qui naufragate le trattative per il rinnovo contrattuale del turco, a maggior ragione il Torino cercherà di cederlo, nelle prossime settimane. Proprio il ritorno in Turchia potrebbe rivelarsi la soluzione più probabile".

Oggi il test con l'Avellino, l'ultimo prima della Carrarese: "Da un trofeo simbolico a una gara spartiacque, da non sbagliare, assolutamente. Per questo Abate, questa sera, cercherà di andare al sodo. E al meglio. Nessun esperimento particolare, al contrario una sorta di prova generale pre-Coppa Italia. Con spazio importante per una formazione titolare che poi potrebbe rivedersi per otto, nove o dieci undicesimi già tra una settimana in Coppa Italia". Contro i granata ci sarà l'ex Armando Izzo.

Infine, il trionfo della Primavera granata al Mamma e Papà Cairo. "Rimonta nella ripresa, con la spinta decisiva dei cambi, pareggio al 1’ di recupero e poi ai rigori si è completata l’opera, con Ferraris, Falasca, Ballanti e Conzato che sono andati a segno. Per i nerazzurri solo Grisoni e D’Agostino in gol, poi Dorigo ha parato la conclusione di Vukoje. Tripudio granata, ora nell’albo d’oro del Memorial Toro e Inter sono alla pari con quattro successi a testa".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.