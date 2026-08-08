Possibile stretta in arrivo sulle sponsorizzazioni legate alle scommesse per i club di Serie A. Come riporta Il Fatto Quotidiano, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha chiesto un approfondimento sulla piena applicazione del Decreto Dignità, che dal 2018 vieta la pubblicità dei bookmaker.

Negli anni il divieto è stato di fatto aggirato attraverso siti di infotainment sui quali non è possibile scommettere, ma che mantengono il nome delle agenzie. Tra questi c'è Bet365scores, partner del Torino, oltre che di Juventus, Cagliari e Udinese. Ora Agcom starebbe lavorando a nuove linee guida per regolamentare il fenomeno.

Tra le ipotesi ci sarebbe anche lo stop agli sponsor di maglia riconducibili al mondo del betting oppure una riduzione degli spazi a loro disposizione. Una stretta che potrebbe costare decine di milioni ai club di Serie A. La riforma, in ogni caso, non entrerebbe in vigore prima della stagione 2027/28 e sarebbe previsto un periodo di transizione per consentire alle società di adeguare i contratti già in essere.

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