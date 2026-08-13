Le recenti perplessità sollevate da associazioni e cittadini sul progetto del nuovo stadio del Bologna nell'area della Fiera trovano la risposta dell'assessore all'Urbanistica, Raffaele Laudani. Intervenuto per fare chiarezza sulla vicenda, l'assessore ha respinto le accuse di scarso coinvolgimento della città e di consumo sconsiderato di suolo. L'area individuata rientra infatti in un piano già approvato dal Consiglio comunale per un padiglione polifunzionale. "Non stiamo parlando di un'area verde, ma di una zona già inserita nel contesto urbanistico", ha precisato Laudani, spiegando che l'ipotesi iniziale del restyling del Dall'Ara è tramontata poiché il Bologna Calcio ha evidenziato l'assenza di sostenibilità economica.

Sul fronte ambientale, l'impatto complessivo promette di essere contenuto: il superamento della struttura al Caab risparmierà terreno, mentre l'intervento all'ex Casaralta restituirà due ettari di parco pubblico. La Fiera, inoltre, è già servita da tram e metrobus. Per il futuro dello storico Dall'Ara, il Comune prevede un confronto con i residenti e un concorso internazionale d'idee, escludendo speculazioni commerciali o residenziali di lusso.