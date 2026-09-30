Il fisioterapista delle giovanili del Bologna, Ludovico Riccioli è venuto a sapere lo scorso aprile di essere malato di tumore. Come riportato da Sport Mediaset si tratta di linfoma primitivo del mediastino non Hodgkin, una forma aggressiva di tumore del sangue. Il medico è solo 29enne ma questo non lo ferma. In un intervista parla di come l'ex allenatore del Bologna sia stato un esempio da seguire per affrontare questo suo calvario: "Mihajlovic per me è un esempio, anche se non l'ho mai conosciuto di persona. Durante la malattia ho rivisto i suoi video, le sue interviste. Lui ha dimostrato una forza immensa e me l'ha trasmessa in un momento difficile, è stato un esempio". Riccioli inoltre aggiunge che lui ha conosciuto il figlio di Sinisa, Miroslav, e anch'esso gli ha fatto sentire gran vicinanza. Dopo qualche mese di assenza Riccioli è tornato a lavorare come prima.