Un altro Rodriguez si prepara a lasciare il listone degli svincolati. Dopo Ricardo, tornato la scorsa settimana a Torino, James Rodriguez (sì, il talento colombiano ex Real Madrid e Bayern Monaco), è pronto anche lui a tornare a giocare. E lo farà in Italia.

Questa è la bomba di mercato delle ultime ore: l’Avellino (Serie B) è a un passo da un colpo da Champions. La trattativa con il 35enne, rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza in MLS con i Montreal Impact, è decollata e restano da definire soltanto gli ultimi dettagli. Due Champions League vinte con il Real Madrid e una presenza da titolare all’ultimo Mondiale: il curriculum racconta da solo la portata dell’operazione. A spingere per il suo arrivo sarebbe stato Alessandro Nesta, che avrebbe avuto contatti diretti con il giocatore per illustrargli il progetto e convincerlo a sposare la causa irpina. L’intesa è vicina e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore.