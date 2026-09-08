Tutto fatto: Andrea Belotti torna in campo e riparte dalla Serie B. L’ex capitano del Torino ha firmato con il Modena e indosserà la maglia numero 11. Una nuova sfida per il Gallo, che dopo l’ultima esperienza al Cagliari cerca il rilancio in cadetteria. Dopo gli anni in granata, Belotti ha vestito le maglie di Roma, Fiorentina, Como, Benfica e Cagliari, senza però riuscire a ritrovare la continuità realizzativa che lo aveva reso uno dei migliori attaccanti italiani. Il suo curriculum in Serie A resta comunque di peso: 116 gol e 32 assist in 356 presenze.

L’avventura in Sardegna si è interrotta il 27 settembre 2025, nella sfida contro l’Inter, quando il Gallo ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un infortunio grave che ha condizionato anche il suo futuro: nell’estate 2026 il Cagliari ha scelto di non tesserarlo per la stagione successiva, dopo le visite mediche. Ora Belotti riparte dal Modena, con una nuova occasione per tornare protagonista.

Il comunicato del club

"Il Modena FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e ha scelto la maglia n°. Attaccante di caratura internazionale, a 32 anni ha già superato quota 180 gol tra i professionisti, costruendo un percorso ai massimi livelli del calcio italiano e non solo. Capitano e simbolo del Torino per diverse stagioni, ha conquistato con la maglia della Nazionale gli Europei nel 2021".

Il comunicato prosegue poi con un recap della carriera di Belotti e con gli auguri del suo nuovo presidente:

"Nato a Calcinate il 20 dicembre 1993, cresce nell’Albinoleffe e nel 2013 passa al Palermo, con cui conquista subito la promozione in Serie A. Nel 2015 approda al Torino, club al quale lega la parte più importante della propria carriera: in sette stagioni colleziona 251 presenze e 113 reti, diventando capitano e punto di riferimento della formazione granata.

Successivamente veste le maglie di Roma, Fiorentina e Como, prima di vivere la sua prima esperienza all’estero con il Benfica, con cui scende in campo anche in Champions League. Al termine della parentesi portoghese rientra in Serie A, al Cagliari.

Con la Nazionale italiana conta 44 presenze e 12 gol. Nel 2021 fa parte del gruppo azzurro che conquista UEFA EURO 2020, culminato con la finale vinta a Wembley contro l’Inghilterra.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC danno ad Andrea il benvenuto nella famiglia gialloblù".