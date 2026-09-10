Il presidente della Federcalcio camerunese e membro del comitato esecutivo della Confederazione calcistica africana Samuel Eto'o è finito al centro di un'indagine mediatica. Come riportato dal Times, ex dirigenti della Federazione hanno accusato l'ex Inter e Chelsea di impropria gestione di più di 500mila euro ricevuti su un suo conto personale in Qatar. Il compenso era destinato alla Federazione calcistica camerunense a seguito dell'amichevole tra I Leoni Indomabili e la Russia svoltasi nell'ottobre 2023 a Mosca. Alcuni ex componenti della Federazione testimoniano la mancanza di documentazione contabile o bancaria che dimostri che il denaro inviato sul conto personale dell'ex calciatore del Barcellona sia stato poi trasferito alla Federcalcio camerunense o registrato all'interno dei suoi bilanci.