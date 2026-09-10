Esordio in Champions per la Roma: mancava dalla stagione 2018/19
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Una traversa di Aké all'86' fa tremare la Roma che riesce comunque a tirare fuori un pareggio. La squadra giallorossa della Capitale fa 1-1 in casa del Fenerbahce: una gara equilibrata con il vantaggio degli ospiti firmato Cristante pareggiato dalla rete di Brown. È un esordio che fa comunque felici i tifosi che non assaporavano una notte di Champions League da troppo tempo: la Roma mancava dalla competizione dalla stagione 2018/19, 7 anni fa. Primo punto conquistato, dunque, per i giallorossi che nel prossimo turno ospiteranno il Real Madrid all'Olimpico il 14 ottobre.
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