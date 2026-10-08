Se vi abbiamo raccontato con grande precisione quanto in Italia ci sia la tendenza a far saltare gli allenatori alla prima difficoltà - e la media di longevità dei tecnici attuali al di sotto dell'anno solare ne è la dimostrazione - all'estero c'è chi ha imparato una lezione diversa e ha saputo scegliere più e più volte la fedeltà a un tecnico. Basti notare che la Serie A è l'unico campionato, tra i cinque europei più importanti, senza nessun allenatore in carica da più di tre anni. Ma ci sono ben altri dati che supportano questa tesi...

La Liga sopra tutti: ed ecco il "Cholo" Simeone

A guidare il gruppo, anche per questa statistica, c'è La Liga: nel campionato spagnolo, oltre al tecnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, che con oltre sei anni di permanenza batte di tanto ogni allenatore in Italia, c'è Diego Simeone che, dopo quasi quindici anni alla guida dell'Atletico Madrid, guida ogni gruppo. In Premier League Mikel Arteta fa da vetta della classifica alla guida dell'Arsenal, con quasi sette anni di permanenza, ma anche Emery e Farke sulle panchine di Aston Villa e Leeds da oltre tre anni si difendono. Tra Bundesliga e Ligue 1 i dati scendono più simili a quelli della Serie A, ma anche in questo caso Enrique e Hoeneß alla guida di PSG e Stoccarda superano i tre anni di anzianità.