Nella giornata di oggi, 11 ottobre, è andato in scena il posticipo di Serie B tra Modena e Verona. Dopo aver segnato per prima i canarini si sono ritrovati sotto 1-2 per mano di Mosquera autore di una doppietta. Nella ripresa Belotti entra in campo e al 77' il Verona rimane in 10 uomini per un fallo di mano di Edmusson già ammonito. Da qui parte l'assalto del Modena che prima pareggia all'85' con Vago e poi non si accontenta. Al 95' quando le speranze erano ormai poche Giuseppe Caso inventa e trova un pallone in area, a leggere tutto è stato proprio Belotti che si allunga in spaccata, impatta e batte Perilli, 3-2 Modena e rimonta completata all'ultimo secondo disponibile. Per Belotti si tratta del secondo gol di fila dopo quello in rovesciata contro l'Empoli alla scorsa giornata, prima della maxi-sosta.