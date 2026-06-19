La notizia del giorno arriva dagli Stati Uniti ma non riguarda la Coppa del Mondo: Ronaldo de Assis Moreira in arte "Ronaldinho" farà ritorno in campo alla veneranda età di 46 anni. Lo farà con la maglia del Ravenna in Serie C. Il club romagnolo ha annunciato il ritorno in campo della leggenda brasiliana. "Ho passato 24 anni della mia vita negli Stati Uniti ma considero comunque Ravenna la mia casa. Acquisire Ronaldinho è qualcosa di assolutamente straordinario per il club, era il mio idolo e il suo impatto sul calcio va al di là di quello che ha fatto sul campo" ha affermato il presidente Cipriani comunicando l'ingaggio dell'ex Milan e Barcellona. Il colpo verrà annunciato ufficialmente in un grande evento che si terrà a Miami il prossimo 23 giugno. "Non vedo l'ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani. Il calcio è sempre stato una fonte di gioia per me, voglio portare lo stesso spirito a Ravenna", ha dichiarato lo stesso giocatore classe 1980 che undici anni dopo aver detto addio al calcio andrà in ritiro con la squadra e sarà a disposizione già dal precampionato.