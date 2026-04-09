Continuano le polemiche dopo il match di Champions League fra Barcellona e Atletico Madrid. Il match che ha visto trionfare i Colchoneros per 2-0 grazie alle reti di Alvarez e Sorloth ha visto i padroni di casa reclamare un calcio di rigore. Infatti, al 54’ minuto di gioco, dopo che l’azione era stata regolarmente ripresa, il giocatore dell’Atletico Pubil ha toccato il pallone con le mani dopo il tocco di Musso nella propria area senza che venisse assegnato il conseguente calcio di rigore. A ventiquattro ore dalla gara di Coppa il club blaugrana ha deciso di fare ricorso alle vie legali con un reclamo ufficiale alla UEFA. A seguire il comunicato del club catalano.

Il comunicato del club

“FC Barcelona comunica che i servizi legali del Club hanno presentato oggi un reclamo alla UEFA in merito agli eventi verificatisi durante la partita di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League contro l’Atlético Madrid. Il Club ritiene che l’arbitraggio non abbia rispettato il regolamento vigente, influenzando direttamente lo sviluppo della gara e il risultato finale. Il reclamo si concentra su un episodio specifico. Al 54° minuto di gioco, dopo che l’azione era stata regolarmente ripresa, un giocatore avversario ha toccato il pallone con le mani nella propria area senza che venisse assegnato il conseguente calcio di rigore. Il FC Barcelona ritiene che questa decisione, insieme alla grave mancanza di intervento da parte del VAR, costituisca un errore rilevante. Per questo motivo, il Club ha richiesto l’apertura di un’indagine, l’accesso alle comunicazioni arbitrali e, ove opportuno, il riconoscimento ufficiale dell’errore e l’adozione delle misure necessarie. Inoltre, il FC Barcelona sostiene che non si tratti del primo caso, nelle recenti edizioni della UEFA Champions League, in cui decisioni arbitrali incomprensibili abbiano penalizzato la squadra, creando un evidente doppio standard e impedendo di competere ad armi pari con gli altri club”