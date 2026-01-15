Coppa d’Africa, il Marocco di Masina vola in finale: i dettagli

Saranno Senegal e Marocco a giocarsi la vittoria della Coppa d’Africa domenica 18 gennaio. I Leoni dell'Atlante hanno eliminato la Nigeria ai rigori e si sono aggiudicati un posto in finale dove incontreranno la selezione senegalese che ha eliminato l’Egitto. Nella prima semifinale di giornata il Senegal, trascinato da Sadio Mane, ha sconfitto la selezione egiziana capitanata da Momo Salah grazie al gol vittoria realizzato al minuto 78’ proprio dall'ex giocatore del Liverpool. Ad aggiudicarsi l'altro pass per la finale della Coppa d’Africa è invece il Marocco padrone di casa, capace di battere solo ai rigori la Nigeria 4-2. Decisive le parate di Bono su Chukwueze e Onyemaechi e il rigore finale di El-Nesyri. Sarà finale, dunque, anche per il difensore granata Adam Masina, partito titolare nella difesa a quattro disegnata dal Ct Regragui.