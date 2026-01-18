Coppa d’Africa, il Senegal batte il Marocco di Masina in finale: i dettagli

Dopo una finale infinita e piena di tensione, il Senegal sconfigge il Marocco 1-0 e vince l'edizione 2026 della Coppa d'Africa. Decide il match la rete realizzata al 4' del primo tempo supplementare dal centrocampista del Villarreal Pape Gueye. Partita accesissima tra le due squadre: nel recupero del secondo tempo, sul punteggio fermo sullo 0-0, il Senegal abbandona il campo per proteste contro un rigore assegnato al Marocco. Poi la squadra di Pape Thiaw ritorna in campo ma Brahim Diaz fallisce il tiro dal dischetto: il suo tentativo di “cucchiaio” viene bloccato da Mendy e si va ai supplementari dove la rete di Gueye condanna i marocchini alla sconfitta e consegna la vittoria a Manè e compagni. Finisce 1-0 per il Senegal, che alza la Coppa d’Africa per la seconda volta nella sua storia dopo il successo del 2021. Niente da fare per il difensore granata Adams Masina, titolare questa sera, e la sua nazionale, ad un passo dal portare a casa un trofeo che manca da anni ormai.