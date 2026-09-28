Moreno Longo può diventare il prossimo allenatore del Novara. Alessandro Birindelli è infatti ormai in uscita dopo il ko interno per 0-2 contro l’Ospitaletto, che ha fatto precipitare una situazione già complicata. Sei punti in sette giornate sono troppo pochi per la società azzurra, pronta a cambiare guida tecnica dopo aver scelto in estate l’ex difensore con un contratto biennale.

Birindelli paga un avvio di campionato al di sotto delle attese e una classifica che vede il Novara fermo nelle zone basse della Serie C. Dopo il 2-2 casalingo con il Carpi, una settimana fa, il club aveva già riflettuto sulla posizione dell’allenatore, decidendo però di confermargli la fiducia. La risposta attesa contro l’Ospitaletto non è arrivata: il Novara è andato sotto alla prima occasione concessa e nel finale ha incassato anche il raddoppio di Mondini. Al termine della partita la contestazione dei tifosi ha chiuso una giornata pesante. Nelle prossime ore è previsto il faccia a faccia definitivo con Birindelli e, salvo sorprese, arriverà l’esonero. Nel frattempo la società si muove per il sostituto e il nome nuovo è quello di Moreno Longo, ex Torino, già sondato nelle scorse ore.