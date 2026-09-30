Scoppia il caso. Cristiano Ronaldo è partito in ritiro con il Portogallo di Jorge Jesus in vista di questa maxi sosta, partecipando con una titolarità alla vittoria contro il Galles e non prendendo parte, invece, alla gara contro la Norvegia, vinta dalla formazione iberica. Nel corso della serata di oggi, mercoledì 30 settembre, però, è scoppiato il caso, con il calciatore ex Real Madrid che ha lasciato un messaggio curioso sotto un post sul proprio profilo Instagram, comunicando l'abbandono del ritiro della nazionale portoghese e spiegando che dirà la verità al popolo che l'ha sempre sostenuto.

Ronaldo lascia il ritiro con il Portogallo: il messaggio

"Dopo la conferenza stampa del CT della Nazionale, e facendo seguito a una conversazione con il Presidente della Federazione di Calcio Portoghese (Pedro Proença, ndr), ho deciso di lasciare il ritiro della Nazionale.

A breve rivelerò a tutto il popolo portoghese la verità riguardo alla ragione che mi ha portato a lasciare il ritiro della Nazionale, alla quale ho sempre dedicato tutto me stesso.

Ora è il momento di augurare buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni".