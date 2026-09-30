Cinque grandi campionati, cinque modi diversi di intendere il calcio. Le statistiche di WhoScored permettono di mettere a confronto alcune delle caratteristiche che più raccontano il modo in cui le squadre costruiscono le proprie partite: quanto tempo trascorrono con il pallone, quanto lo muovono, con quale precisione lo fanno e quale rendimento complessivo riescono a esprimere. I numeri restituiscono così una fotografia interessante degli equilibri tra Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

Chi tiene di più la palla?

Il possesso palla è forse il dato più immediato. In cima alla graduatoria compaiono Bayern Monaco (70,3%), Barcellona (68,7%) e Psg (66,1%), mentre il Manchester City è al 64% e l'Inter al 63,2%. La Serie A, dunque, non è rappresentata soltanto da una squadra particolarmente orientata al possesso: l'Inter è quinta nella graduatoria mostrata, mentre il Milan è all'11° posto con il 60,6% e la Roma al 16° con il 57,8%. È una differenza interessante rispetto all'idea di un unico modello dominante all'interno dei vari campionati.

Ancora più indicativo è il volume dei passaggi completati a partita. Bayern (731), Psg (717,2) e Barcellona (666,3) occupano le prime tre posizioni, davanti a Manchester City (628,6) e Inter (609,6). Anche qui il calcio italiano riesce a inserirsi ai vertici, mentre il dato sulla precisione mostra un quadro ancora più serrato: Real Madrid (90,6%), Barcellona (90,4%), Psg (89,9%), Inter e Bayern (89,8%) sono tutte vicinissime, con il Como a 89,5% nella graduatoria complessiva. La quantità di possesso, quindi, non coincide necessariamente con la qualità della circolazione: le squadre di vertice cercano di unire entrambe le componenti.

Il Barcellona è la squadra più efficace

Infine c'è il, che introduce una variabile diversa rispetto alla semplice gestione del pallone. Tiene infatti conto degli errori commessi e della produzione finale del gioco. Qui a dominare è il Barcellona (7,22), anche se con un modello di calcio simile, ma evoluto rispetto allo storico tiki taka di Guardiola. I blaugrana sono seguiti da Bayern (7,17), Roma (7,05), Manchester City (6,96) e Inter (6,91). Ma c'è anche la sorpresa Frosinone all'undicesimo posto con 6,87. Il confronto suggerisce quindi che non esiste una relazione automatica tra possesso, numero di passaggi e rendimento complessivo: avere molto il pallone e muoverlo con grande precisione è una caratteristica comune a molte delle squadre più dominanti, ma il rating incorpora anche ciò che accade nelle altre fasi della partita.