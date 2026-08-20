Mai come in questa fase storica del calcio il brand si va ad intrecciare con il mondo della finanza e del mercato in generale. Il valore combinato dei 50 brand calcistici di maggior valore al mondo ha raggiunto quest’anno i 23,9 miliardi di euro, la crescita annua più forte nei 15 anni di storia del Football 50 di Brand Finance, la società leader mondiale nella valutazione dei marchi. Nei primi tre posti ci sono Arsenal, Barcellona e Real Madrid. Tutti e tre i club hanno registrato ulteriore crescita a livello di brand. In Italia qual è la situazione?

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Calo netto del Torino, registrato il -16%

Inter – 12° posto, 585 milioni di euro (+22%)

– 12° posto, 585 milioni di euro (+22%) Milan – 14° posto, 514 milioni di euro (+28%)

– 14° posto, 514 milioni di euro (+28%) Juventus – 16° posto, 419 milioni di euro (-17%)

– 16° posto, 419 milioni di euro (-17%) Napoli – 20° posto, 249 milioni di euro (+4%)

– 20° posto, 249 milioni di euro (+4%) Roma – 24° posto, 215 milioni di euro (+4%)

– 24° posto, 215 milioni di euro (+4%) Atalanta – 79 milioni di euro (-21%)

– 79 milioni di euro (-21%) Lazio – 75 milioni di euro (-8%);

– 75 milioni di euro (-8%); Bologna – 60 milioni di euro (+10%)

– 60 milioni di euro (+10%) Fiorentina – 57 milioni di euro (-30%)

– 57 milioni di euro (-30%) Torino – 34 milioni di euro (-16%)

Secondo i dati, l'Inter è la squadra con il valore più alto, seguita dal Milan. Scivola al terzo posto la Juventus, che fino all'anno scorso deteneva il primato. Anche il Torino ha registrato un calo del 16% rispetto all'anno precedente e l'attuale valore è pari a 34 milioni di euro. Non è il dato peggiore: la Fiorentina ha infatti registrato un crollo pari addirittura al 30%.