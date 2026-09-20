Matteo Darmian è stato vicino all’accordo col Cagliari nell’ultima sessione estiva di calciomercato. Dopo l'addio all'Inter al termine di un ciclo ricco di successi, il laterale classe '89 era finito nei radar dei dirigenti sardi, alla ricerca di un profilo esperto e duttile per la fascia destra. I contatti ci sono stati, ma il club rossoblù ha poi preferito virare su un profilo differente, affondando il colpo su Yukinari Sugawara. Ricordiamo che era stato anche accostato al Torino.

È lo stesso ex Manchester United, rimasto svincolato, ad aver rotto il silenzio e parlato del possibile trasferimento in un'intervista a Sportweek, ammettendo i colloqui con alcuni club senza però nascondere l'amarezza per non aver chiuso un accordo. “Non mi aspettavo di rimanere senza squadra”, ha spiegato Darmian, sottolineando di voler continuare a giocare ad alti livelli. “Mi sarebbe piaciuto fare un altro anno in nerazzurro ma, in generale, ho fatto una carriera di cui sono orgoglioso e che voglio difendere, senza offendere nessuno. Ho ancora voglia di giocare, però ne deve valere la pena. Non sto parlando di una squadra di altissima classifica, ma sono convinto di valere una buona Serie A». Niente ritiro anticipato all'orizzonte: Darmian ha fame e voglia di rimettersi in gioco, a patto che si tratti di un progetto serio e stimolante. L'esterno si sente ancora da Serie A e attende l'occasione giusta per rimettersi gli scarpini.