In Austria sono state aperte le indagini per risalire alle dinamiche dell'incidente mortale in cui è rimasto vittima Alexander Manninger nel comune di Nussdorf am Haunsberg, vicino a Salisburgo. Secondo quanto riferito da "La Gazzetta dello Sport" la procura ha avviato una consulenza con lo specialista di veicoli Gerhard Kronreif per chiarire chi tra l'ex portiere e il macchinista del treno che ha travolto la macchina di Manninger avrebbe potuto vedere l'altro e quando. Dato che il modello dell'automobile coivolta nell'incidente è molto recente, un Volkswagen Multivan, è possibile per gli investigatori fare affidamento su un'analisi dati all'avanguardia.

Sono attualmente sotto analisi le informazioni provenienti dalle centraline degli airbag e dal motore che, una volta elaborate, potranno svelare la velocità alla quale viaggiava la macchina anche negli attimi prima del violento impatto, l'uso dei pedali del freno e dell'acceleratore ed i movimenti dello sterzo per capire se ci sono stati eventuali tentativi di divincolamento dalle rotaie da parte dell'ex portiere. Nel cercare di fornire una spiegazione alla drammatica morte di Manninger, l'indagine si pone l'obiettivo di creare una ricostruzione spaziale e temporale accurata e dettagliata. Inoltre, verranno ovviamente analizzati anche i dati del treno che ha travolto il veicolo dell'austriaco.