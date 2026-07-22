Drammatico lutto per Vincenzo Montella e la sua famiglia, con la sorella Caterina che si è spenta a seguito delle ferite riportate a causa di un tragico incidente domestico. Caterina Montella verrà salutata per un'ultima volta oggi a Castello di Cisterna, nella provincia di Napoli, dove avrà sede il suo funerale, al quale parteciperanno parenti e amici della donna. A comunicare della tragica scomparsa è stata la Federazione Turca, che ha espresso vicinanza al proprio ct e alla sua famiglia con un comunicato sul proprio sito ufficiale. A Vincenzo Montella e tutta la sua famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Toro News.