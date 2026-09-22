E' fatta Alfred Gomis alla Vis Pesaro, colpo dagli svincolati per il club di Serie C

Francesco Di Vico
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Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio ci siamo, è fatta per Alfred Gomis alla Vis Pesaro. Il portiere ex Toro era rimasto svincolato dopo la recente avventura in Serie B con i rosaneri del Palermo. Ora per lui inizia una nuova avventura, in Serie C, a Pesaro. Un colpo a parametro zero che porta tanta esperienza, anche internazionale. Alfred, fratello di Lys anche lui passato per Torino, riparte dalla terza Serie italiana dove spera di trovare lo spazio e i minuti che merita. L'accordo c'è e ora si attendono solo le visite mediche di rito, la firma sul contratto e poi l'ufficialità del club marchigiano.

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