Dopo l'eliminazione dell'Italia dal play-off Mondiale e le dimissioni di Gravina, ha avuto ufficialmente inizio una nuova era per la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Infatti, nella giornata odierna - lunedì 13 aprile - Giovanni Malagò è sceso ufficialmente in campo per candidarsi alla presidenza della FIGC. La Lega Serie A ha deciso di puntare sulla candidatura dell’ex presidente del Coni e attuale numero uno della Fondazione Milano-Cortina 2026 per la poltrona della Federcalcio, lasciata vacante da Gravina. Il termine ultimo per presentare i candidati è il 13 maggio, mentre le elezioni per eleggere il nuovo presidente si svolgeranno a Roma il 22 giugno. 18 dei 20 club di Serie A si sono schierati al fianco di Malagò: contro la sua candidatura solo la Lazio del presidente Claudio Lotito, senatore di Forza Italia, e l'Hellas Verona. Infine, molto probabilmente sarà Giancarlo Abete, già presidente della FIGC dal 2007 al 2014 e attualmente presidente della Lega Nazionale Dilettanti, a sfidare Malagò per la presidenza della Federazione.