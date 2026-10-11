In data sabato 10 ottobre si sono tenute, a Roma, le elezioni per decretare il nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. Come riportato da Calcio e Finanza l'Assemblea ha scelto Francesco Massini. Il vincitore non è un volto nuovo era infatti già l'ex presidente vicario. Il ballottaggio era tra lui e Carlo Pacifi. E' stata una vera sfida e molto aperta, Massini ha portato a casa il 50.55% dei voti contro poco più del 48% dell'avversario. Per entrare più nel concreto, numericamente parlando Massini ha ricevuto sole 20 preferenze in più rispetto a Pacifi, questo su 912 votanti. Il dibattito era dunque molto aperto ma dall'Assemblea è uscito un solo verdetto. In questi giorni sono arrivate le prime parole del nuovo presidente che ha detto di sentirsi solo un operaio al servizio dell'Associazione e non il suo proprietario. Nel frattempo sono anche arrivate lo congratulazioni del presidente della FIGC Giovanni Malagò.