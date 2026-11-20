In un'intervista per DAZNbet Fabrizio Romano ha chiarito la situazione di Nico Paz. Il numero dieci del Como questa stagione si sta superando e oltre a far bene in Serie A si sta confermando in Champions League e con la sua Nazionale argentina. Nell'intervista emerge che sul giocatore ci sono stati grandi interessamenti già negli anni passati ma il giocatore per primo ha sempre forzato per rimanere nel club che ha creduto in lui. Per quanto riguarda il futuro? Non si parla di gennaio, Nico Paz finirà sicuramente la stagione a Como, e né il Real Madrid né i club di Premier League verranno ascoltati qualora dovessero fare un'offerta. La situazione per l'estate però è differente i blancos hanno ancora una clausola di recompera valida per la sessione estiva 2027, clausola da 80 milioni. Il Real, viste le recenti prestazioni del giocatore potrebbe essere interessato ad esercitare questa formula ma ancora una volta passerà tutto dalla volontà del giocatore e del Como. Secondo Fabrizio Romano, quindi, nulla è certo. Gli interessamenti di Florentino Perez ci sono, ma il Como ha una forte società alle spalle e il giocatore sembra essere dalla loro.