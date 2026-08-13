L'Imperia Calcio ingaggia Lerda per la propria panchina per il prossimo campionato di Serie D
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Svolta tecnica in casa Imperia Calcio. La società nerazzurra ha ufficializzato l'ingaggio di Franco Lerda come nuovo allenatore della prima squadra. Nato a Fossano, Lerda vanta un curriculum di alto livello nel panorama nazionale. La sua carriera parla chiaro: ex allenatore del Torino, conta importanti panchine in Serie B alla guida di piazze storiche come Crotone, Torino e Vicenza, a cui si aggiungono significative esperienze in Serie C con squadre blasonate come Lecce, Pro Vercelli e Potenza. La sua conoscenza tattica e l'esperienza maturata alla guida dei granata rappresentano un importante valore aggiunto per la squadra.
Entusiasta il presidente Giuseppe D'Onofrio, che ha accolto così il nuovo mister: “Sono veramente felice di poter annunciare un allenatore di altissimo profilo come Franco, e sono certo che ci porterà verso i traguardi prefissati”. L'intero ambiente nerazzurro ha dato un caloroso benvenuto all'ex tecnico del Torino, pronto a guidare la squadra in questa nuova sfida nel campionato di Serie D.
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