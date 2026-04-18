Non sarà un sfida facile per il tecnico di Grugliasco quella in programma stasera. Alle 20.45 di oggi, infatti, andrà in scena Roma-Atalanta e Gasperini si troverà di fronte alla squadra che ha guidato per nove anni ed ha portato alla vittoria dell'Europa League. Sarà un match molto particolare per l'allenatore 68enne che ha dimostrato di essere ancora profondamente legato con Bergamo e la famiglia Percassi: nella conferenza stampa di presentazione alla gara Gasperini, parlando degli anni vissuti in nerazzuro, è scoppiato in lacrime ed ha abbandonato la sala stampa. Un insieme di rabbia e commozione del tecnico giallorosso che poco prima aveva commentato le parole di Ranieri nel prepartita di Roma-Pisa affermando di essere stato "sorpreso" dai toni del Senior Advisor della squadra capitolina quando ha parlato della squadra costruita insieme a partire dalla scorsa estate.