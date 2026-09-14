A Roma, sponda Lazio, si sa che il clima tra tifosi e presidente è piuttosto teso. I tifosi già dalla scorsa stagione hanno iniziato il loro sciopero e l'Olimpico, quando gioca la Lazio, è vuoto da quel momento. Anche in occasione dell'ultima partita il 12 settembre contro il Milan, i tifosi hanno accompagnato il pullman della squadra fino a Ponte Milvio dove poi si sono fermati per proseguire con la loro contestazione senza entrare allo stadio. Allora, come ha riportato Il Tempo, pare che i giocatori della Lazio stiano pensando di scrivere una lettera al presidente per cercare di alleviare le tensioni. Anche il tecnico della squadra, Gennaro Gattuso, si è espresso dicendo che senza il tifo "non è calcio". Come dimostrato nel corteo di sabato la tifoseria rimane vicino alla squadra e ai giocatori e proprio questi vorrebbero sfruttare la loro posizione di mezzo per convincere il presidente ad ascoltare i tifosi.