I risultati finanziari delle operazioni di mercato: l’Arsenal comanda in negativo

I risultati finanziari delle operazioni di mercato completate rispettivamente nella stagione in corso e negli ultimi cinque anni

Redazione Toro News 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 16:45)

Il CIES Football Observatory ha classificato le squadre di tutto il mondo in base ai risultati finanziari delle operazioni di mercato completate rispettivamente nelle stagione in corso (ultime due finestre di mercato) e negli ultimi cinque anni (ultime dieci finestre di mercato). Tutti i dati presentati nello studio includono clausole aggiuntive, indipendentemente dal loro pagamento, nonché le vendite.

Le inglesi sono quelle più in negativo — Come poteva essere facilmente prevedibile le squadre ad aver speso maggiormente sono quelle del calcio inglese. Per quanto riguarda le ultime due finestre di mercato, il bilancio più negativo è quello della capolista della Premier League, ossia l'Arsenal con una differenza di -362 milioni di euro tra le entrate (solo 16 milioni) e le uscite (378 milioni). Se da un lato il mercato dell'Arsenal sta portando i suoi frutti in termini di risultati, diversamente si può dire per il Liverpool (quinto in Premier League) al secondo posto di questa classifica con un -244 milioni e ben 499 milioni spesi. Se ci spostiamo a considerare le ultime dieci finestre di mercato (ultimi cinque anni) il risultato cambia poco: Chelsea al primo posto con cifre monstre, -883 milioni di bilancio e addirittura più di 2 miliardi spesi, seguita dal Manchester United a quota -859 milioni di bilancio e più di 1 miliardo speso. Per trovare una squadra non inglese, bisogna uscire dal podio dove in entrambe le situazioni c'è l'Al-Hilal con i suoi -195 milioni nell'ultimo anno (quarto posto) e -700 milioni negli ultimi 5 anni (quinto posto).

Monaco e Benfica: i re delle plusvalenze da anni — Se ribaltiamo la classifica, partendo dalle squadre che hanno il bilancio migliore troviamo al primo posto il Monaco, che ormai da più di un decennio è conosciuto per le sue plusvalenze (vedi le cessioni dei vari Mbappé, Tchouaméni, Martial ecc...) e che ha un +149 milioni, avendone spesi solo 19 nelle ultime finestre di mercato. Negli ultimi cinque anni la gestione migliore però è quella del Benfica, la squadra portoghese presenta 811 milioni incassati contro i 465 spesi per un totale di +346 milioni.

In Italia: Como spendaccione, bene Genoa e Udinese — Nel nostro campionato la squadra ad aver il bilancio peggiore è il ricchissimo Como, -135 milioni nelle ultime due sessioni di mercato e -249 nelle ultime dieci, segno che soprattutto recentemente ha iniziato a mettere mano al portafoglio senza badare a spese. Le due squadre più in positivo sono il Genoa, +47 milioni nel 2025/2026 e l'Udinese, +153 milioni negli ultimi cinque anni. E il Toro? I granata sono in positivo in entrambe le classifiche: +25 milioni nell'ultimo anno e +45 milioni negli ultimi cinque.