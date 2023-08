I tifosi dentro la vita del club? C’è la proposta di legge del NOIF

Il NOIF ha relazionato la proposta di legge A.C. 836 per permettere l'ingresso in società dei tifosi in tutte le società sportive italiane

"Guardare all’origine popolare e associazionistica dello sport come rimedio ad una situazione attuale di grave scollamento tra le società sportive e la propria base sociale, evidente soprattutto a livello di sport professionistico", questo si legge nel comunicato ufficiale del NOIF. L'obbiettivo è quello di proporre un nuovo sistema che vada oltre alle società sportive professionistiche come società di capitali. L'indicazione fornita si basa sul famoso modello tedesco, che permette la partecipazione diretta dei tifosi alla vita del club di riferimento "...le statistiche dicono che da 15 anni produce la crescita costante della Bundesliga sotto ogni punto di vista, economico e partecipativo, che produce straordinari frutti anche e soprattutto a livello di promozione locale dello sport di base e dal quale ha tratto, da ultimo, concreto spunto anche il binomio Parma/Parma Partecipazioni Calcistiche, così come, per ovvie ragioni culturali anche il SudTirol, esperienze queste entrambe già protagoniste in serie B". L'obbiettivo del NOIF è l'approvazione di questo disegno di legge da parte della Camera, per poi proseguire il relativo iter legislativo in Senato.