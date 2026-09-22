Il Benfica femminile oggi, martedì 22 settembre, affronterà la Juventus Women in una sfida che vale per il girone unico della UEFA Champions League 2026-2027 di calcio femminile. Come di consueto, quando il Benfica viene a Torino, le ragazze sono passate da Superga per omaggiare il Grande Torino e la sua storia. Da quel 4 maggio 1949 le società sono sempre state fortemente legate e questo legame si dimostra ancora una volta fortissimo non solo nel calcio maschile ma anche a livello femminile. La società portoghese a reso nota la visita con un video su Instagram che porta come descrizione: "Uma homenagem que atravessa gerações". Che tradotto in italiano sarebbe: "Un omaggio che attraversa le generazioni". E in sottofondo "The Night We Met" di Lord Huron. Un gesto molto significante.