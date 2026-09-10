A Como si festeggia, per oggi e per ieri. Ma soprattutto per la storia del club. Una serata destinata a rimanere negli annali del club lariano che può festeggiare con una vittoria il suo esordio assoluto in UEFA Champions League. La prima gara nella storia del club nella competizione si chiude con un sonoro 4-1 rifilato ai tedeschi del Red Bull Leipzig. La formazione allenata da Demichelis ha trovato il gol con Maksimovic, ma quella di Fabregas si è imposta con quattro reti: nel tabellino i nomi di Baturina, Douvikas, Diao e Perrone. Nomi che rimarranno nella storia del club che intanto festeggia la prima partita in Champions League sul proprio campo, quello dello stadio Giuseppe Sinigaglia, e si prepara per la prossima uscita in Champions, che vedrà il Como sfidare il Feyenoord in Olanda.