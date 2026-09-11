Dalla Romania ecco una novità originale e che potrebbe segnare un nuovo percorso nell'ambito del calcio giovanile, soprattutto per i più piccoli. Nel panorama fa il suo ingresso il cartellino nero: serve per contrastare i genitori che si comportano in maniera inadeguata durante le partite.

Nel momento in cui vengono accertate delle condotte non consone si susseguono tre fasi: una di avvertimento, dove gli allenatori devono andare a parlare con chi è presente in tribuna. Se non dovesse terminare ecco la sospensione momentanea della gara per 10 minuti. Qualora dovesse proseguire allora il direttore di gara è autorizzato ad estrarre il cartellino nero: l'incontro sarà sospeso e non sarà più possibile proseguire.